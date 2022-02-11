5 самых расточительных знаков Зодиака

Некоторые просто не умеют обращаться с деньгами

Некоторые из представителей астрологического круга созданы для зарабатывания и приумножения денег. Такие люди очень бережливые, поэтому имеют больше шансов достичь финансовых успехов. Другие же известны своим неумением грамотно распоряжаться деньгами.

Астрологи назвали пятерку самых расточительных знаков Зодиака — это Стрельцы, Весы, Близнецы, Водолеи и Рыбы, пишет Ukr.Media.

Стрельцы

Стрельцы знают как хорошо зарабатывать, но совершенно не умеют распоряжаться деньгами. Они любят тратиться на разные дорогие безделушки, а вот откладывать деньги не станут.

Весы

Весы очень творческие натуры. Отдавая предпочтение духовному развитию, за материальной стороной жизни они не следят. Правда, Весы очень любят жить "напоказ", поэтому могут даже голодать ради очередной модной сумочки или последней версии iPhone.

Близнецы

В плане денег очень везучие знаки. Однако удержать сбережения им очень нелегко. Также есть место азартным играм. При таком подходе к жизни статус миллионера им не светит.

Водолеи

Водолеи очень ценят свое время и личную свободу, поэтому будут согласны на минимальный заработок лишь бы не заниматься тяжелой работой. Они верят, что судьба все равно преподнесет им шанс получить больше денег. Обычно так и происходит. Они умеют жить лучше, чем остальные, однако статус миллионера им даже и не снится.

Рыбы

Рыбы — тот зодиакальный знак, который привык витать в облаках и ждать чуда. Живя в иллюзиях они упускают хорошие возможности улучшить свое финансовое состояние, а получив огромную сумму денег, попросту не знают, что с ней делать. Об инвестициях они даже не задумываются.

Ранее астрологи назвали самых меркантильных женщин по знаку Зодиака, которые заводят отношения только ради денег.