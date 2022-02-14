Эти знаки Зодиака весной накроет волна сказочной удачи

Волна чрезвычайного везения ждет эту пятерку счастливчиков.

Весна, которая вот-вот наступит, принесет с собой не только тепло и солнышко, но и много удачи и везения для некоторых знаков Зодиака. Астрологи прогнозируют волну перемен к лучшему Ракам, Девам, Скорпионам, Козерогам и Рыбам.

Источник: dailyhoro.ru

Рак

Астрологи намекают, что изменения у Раков будут связаны с переездом, скорее всего, в другую страну. Ракам придется хорошенько подумать, но специалисты успокаивают: ни один из вариантов решения не приведет к плохим результатам, все закончится благополучно.

Дева

Девы как магнит будут притягивать к себе мелкую удачу. Следует ожидать подарков, решения старых проблем, премий, комплиментов, приятных сюрпризов и хороших знакомств. Астрологи рекомендуют не хвастаться удачей, иначе ее источник быстро иссякнет.

Скорпион

Скорпионы получат возможность проявить себя во всей красе. Творческие представители знака могут принять участие в шоу или выставить свои работы на широкую публику. Скорпионы-карьеристы получат шанс показать свой профессионализм высокому начальству или защитить свой проект.

Козерог

У Козерогов в начале весны ожидается невероятно удачная покупка, о которой они давно мечтали. Астрологи советуют поспешить с хорошей покупкой, но не рассказывать о ней посторонним до завершения сделки.

Рыбы

У Рыб появится шанс попасть в область, о которой они давно мечтают. Кто-то начнет обучение на профессию мечты, кто-то познакомится с людьми из нужного общества, а кого-то просто заметят и пригласят на работу или в коллектив, который необходим для развития. Главное – не испугаться и не отказаться, даже если покажется, что для нового места не хватает компетентности или таланта.

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