Укр

Названы самые слабые мужчины по знаку Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
215
Гороскоп для Тельцов, Дев и Рыб
Гороскоп для Тельцов, Дев и Рыб

От них не стоит ждать рыцарских поступков

Астрологи, назвавшие представителей трех зодиакальных знаков, которые сваливают всю домашнюю работу на женщин, рассказали, что мужчины, родившееся под знаками Тельца, Девы и Рыб, не способны на рыцарские поступки.

Об этом пишет Ukr.Media.

Тельцы

Тельцам нужна женщина, которая отказывает себе в удовольствиях и не требует излишнего. Представители этого знака могут забыть о дне рождении любимой, поэтому без постоянных напоминаний от них ждать нечего.

Девы

Мужчина-Дева не способен на эксперименты и авантюры. Он сам будет ждать, пока девушка сделает первый шаг. В итоге Дева, чаще всего, остается ни с чем и продолжает жить жизнью, избегая романтических приключений, боясь неизвестности.

Рыбы

Рыбы очень быстро устают в отношениях. Им не хочется тратить свою энергию даже на свою любимую. С раннего детства представители знака привыкли быть окутаны заботой, поэтому переносят свою инфантильность во взрослую жизнь. Часто мужчины-Рыбы любят прикинуться больными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мужчины каких знаков Зодиака становятся лучшими мужьями.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Эммануэль Макрон
Украина
Макрон после Путина позвонил Зеленскому: что известно сейчас
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Эммануэль Макрон
Макрон после Путина позвонил Зеленскому: что известно сейчас
Дата публикации
Категория
Пограничники контролируют ситацию
В сети сообщили о прорыве границы со стороны Беларуси: в погранслужбе ответили
Дата публикации
Категория
Курс доллара в Украине зависит от ситуации на Донбассе
Доллар может подняться до 29 гривен уже на следующей неделе: аналитик назвал условие
Дата публикации
Категория
ВСУ понесли потери
Обстрелы на Донбассе: названы имена погибших и раненых бойцов ВСУ
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится безостановочно 8 лет
У нас война с РФ надолго и Украине пора переходить в дипломатическое наступление – Андрей Сенченко