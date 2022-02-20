Названы самые слабые мужчины по знаку Зодиака

От них не стоит ждать рыцарских поступков

Астрологи, назвавшие представителей трех зодиакальных знаков, которые сваливают всю домашнюю работу на женщин, рассказали, что мужчины, родившееся под знаками Тельца, Девы и Рыб, не способны на рыцарские поступки.

Об этом пишет Ukr.Media.

Тельцы

Тельцам нужна женщина, которая отказывает себе в удовольствиях и не требует излишнего. Представители этого знака могут забыть о дне рождении любимой, поэтому без постоянных напоминаний от них ждать нечего.

Девы

Мужчина-Дева не способен на эксперименты и авантюры. Он сам будет ждать, пока девушка сделает первый шаг. В итоге Дева, чаще всего, остается ни с чем и продолжает жить жизнью, избегая романтических приключений, боясь неизвестности.

Рыбы

Рыбы очень быстро устают в отношениях. Им не хочется тратить свою энергию даже на свою любимую. С раннего детства представители знака привыкли быть окутаны заботой, поэтому переносят свою инфантильность во взрослую жизнь. Часто мужчины-Рыбы любят прикинуться больными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, мужчины каких знаков Зодиака становятся лучшими мужьями.