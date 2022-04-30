Астролог рассказала, когда закончится война в Украине

Солнечное затмение начнет новый этап в жизни Украины

В субботу, 30 апреля, пройдет важное и ответственное астрологическое событие в году — частичное солнечное затмение. Это очень энергетически сильный период, который влияет на всех жителей Земли. Также его сила повлияет и на ситуацию в Украине.

Об этом в своем прогнозе рассказала астролог Елена Осипенко.

Солнечное затмение принесет Украине период коммуникаций, что расширит круг партнеров нашей страны, а также разработки и подписания важных документов, которые могут быть созданы в течение полугода вплоть до солнечного затмения в октябре. Помимо этого будут проходить удачные переговоры и заключаться важные договора.

"Они будут временными, но достаточно надежными", — добавила Осипенко, подчеркнув, что это станет первым "кирпичиком" в заложении программы мира.

Напомним, солнечное затмение, которое выпадает на 30 апреля 2022 года, даст начало новому коридору затмений. По мнению астрологов, в этот день лучше отказаться от планирования важных дел и избегать конфликтов.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Арина Артуровна озвучила неблагополучный прогноз для россии.