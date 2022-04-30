Укр

Жизнь этих 3 знаков Зодиака круто поменяется в мае

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
470
Гороскоп на май-2022 Новость обновлена 30 апреля 2022, 20:38
Гороскоп на май-2022

Последний месяц весны станет поворотным в жизни Дев, Тельцов и Близнецов

Астрологи, которые ранее назвали счастливчиков мая, рассказали, жизнь каких зодиакальных знаков может круто поменяться в последнем весеннем месяце.

Как пишет Ukr.Media, представители знаков Дева, Телец и Близнецы даже не подозревают, что изменения не за горами.

Девы

Для Дев многое изменится на профессиональном поле. И все благодаря их умению принимать взвешенные решения. На работе вы сможете осуществить все свои идеи. Если вы находитесь в поисках второй половинки, присмотритесь к своему окружению. Возможно возле вас есть человек, который давно неровно к вам дышит.

Тельцы

Май будет хорош для реализации проектов, которые Тельцы давно откладывали в долгий ящик. Звезды обещают вам встречу, которая может повлиять на то, как сложится ваша жизнь в течение этого года.

Близнецы

Представителям этого знака можно рассчитывать на судьбоносное знакомство. Однако оно может стать как полезным, так и крайне отрицательным, поэтому будьте осторожны — не все люди хотят искренне вам помочь. Астрологи также советуют проследить за своим здоровьем. Сейчас как никогда удачный момент все успеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три знака Зодиака в мае ждет большая удача.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Иллюстративное фото
Харьков
Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов
Дата публикации
Категория
Михаил Подоляк
У Зеленского резко ответили лаврову: "Денацификацию вы "обсудили" в Буче"
Дата публикации
Категория
Россияне снова ударили ракетами по Одессе: поврежден аэропорт
Россияне снова ударили ракетами по Одессе: поврежден аэропорт
Дата публикации
Категория
Нефть
Эмбарго на российскую нефть введут, но не сразу: в ЕС приоткрыли детали нового пакета санкций
Дата публикации
Категория
Украинские воины продолжают отражать атаки россиян
Война — день 66: ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковщине, а россия становится ближе к статусу страны-изгоя