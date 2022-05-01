Названы 2 знака Зодиака, которые разбогатеют в мае в один миг

Стрельцам и Скорпионам несказанно повезет в последнем месяце весны

Для многих последний весенний месяц в 2022 году станет очень непредсказуем на события. Некоторым ночные светила обещают кардинальные перемены в жизни, судьбоносную встречу со второй половинкой, а также прибавление в кошельке.

О том, что представители знаков Скорпион и Стрелец разбогатеют в мае, пишет dailyhoro.ru.

Скорпионы

Главные везунчики мая этого года. Люди этого зодиакального знака станут более уверенными в себе, появится мотивация и желание тратить средства на себя, дарить подарки своим близким. Этот месяц благоприятен для путешествий. Особенно улыбнется фортуна Скорпионам-водителям.

Стрельцы

Стрельцам в мае никто не посмеет вставлять палки в колеса, а звезды и планеты наделят этих людей особой внутренней силой. Они станут более открыты к новым людям, обстоятельствам. Астрологи рекомендуют не терять время зря и начать заниматься теми вещами, которые больше всего приносят радость. В финансовом плане у Стрельцов все будет стабильно.

Ранее астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака крупно повезет в последнем месяце весны 2022 года.