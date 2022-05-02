Укр

Три знака Зодиака, которых ждет черная полоса в мае 2022 года

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Три знака Зодиака, которых ждет черная полоса в мае 2022 года Новость обновлена 02 мая 2022, 08:26

Представителей этих знаков Зодиака в мае ждет "экзамен на прочность"

Последний месяц весны с первого дня начал радовать теплыми и светлыми деньками, однако если верить прогнозам от небесных светил, не для всех знаков Зодиака он будет таким положительным и безоблачным. Увы, но в 2022-м году май "приготовил" для некоторых знаков немного негатива — проблемы и неурядицы. Однако не стоит расстраиваться, ведь при желании все проблемы можно решить. Астрологи отметили три знака, которым не буде везти в мае — ими стали Близнецы, Стрельцы и Рыбы.

Об этом сообщает dailyhoro.ru.

Близнецы

У Близнецов могут возникнуть проблемы на работе, поэтому вам важно контролировать что и когда говорить начальству. Вспыльчивый характер может лишить вас работы. По этой же причине могут возникнуть конфликты и в личной жизни, поэтому постарайтесь быть менее эмоциональными и думать прежде чем говорить.

Стрелец

Представители этого знака в мае могут встретиться с предательством. Кто-то из достаточно близких вам людей откроет свое истинное лицо, и вы узнаете об измене или обмане. Чтобы пережить этот непростой период, важно не оставаться в одиночестве и заручиться поддержкой близких. Не лишним будет и посещение психолога.

Рыбы

Этот знак Зодиака в мае судьба испытает на прочность. Не стоит в этот период надеяться на удачу, а нужно рассчитывать только на свои силы. Важно не загружать себя грустными мыслями, и помнить, что за черной полосой в жизни всегда идет белая.

Ранее астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака крупно повезет в последнем месяце весны 2022 года.

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#Гороскоп #Знаки Зодиака
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