Укр

Названы самые угрюмые знаки Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Гороскоп 2022 Новость обновлена 03 мая 2022, 15:51
Гороскоп 2022

Тельцы, Девы и Рыбы — самые пессимистические знаки

Астрологи, которые ранее назвали счастливчиков мая 2022 года, рассказали о тройке главных пессимистов в гороскопе.

К самым мрачным зодиакальным знаков отнесли Тельцов, Дев и Рыб, пишет Ukr.Media.

Телец

В преддверии какого-либо праздника представители этого зодиакального знака стараются контролировать все процессы, связанные с мероприятием. Однако с приближением праздника ситуация меняется. Тельцы становятся печальными, угрюмыми. Все дело в усталости, но присутствующим рядом с этим знаком не позавидуешь.

Дева

Дева — очень серьёзный знак Зодиака. Они любят все планировать, но распыляться на какие-либо второстепенные дела у них не возникает желания. Людям данного знака не нравится, когда другие бездельничают, поэтому ждите от них частые проявления раздражительности.

Рыбы

Рыбы, которые очень ценят личное время и комфорт, выходят из себя, когда кто-то вторгается в их пространство. Зона комфорта очень важна для представителей этого знака, поэтому во время праздников, где присутствует очень много незнакомых людей, Рыбы становятся грустными и несколько раздраженными.

Ранее "Телеграф" писал, каким представителям знаков Зодиака не повезет в мае.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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