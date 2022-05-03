Названы самые угрюмые знаки Зодиака
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Тельцы, Девы и Рыбы — самые пессимистические знаки
Астрологи, которые ранее назвали счастливчиков мая 2022 года, рассказали о тройке главных пессимистов в гороскопе.
К самым мрачным зодиакальным знаков отнесли Тельцов, Дев и Рыб, пишет Ukr.Media.
Телец
В преддверии какого-либо праздника представители этого зодиакального знака стараются контролировать все процессы, связанные с мероприятием. Однако с приближением праздника ситуация меняется. Тельцы становятся печальными, угрюмыми. Все дело в усталости, но присутствующим рядом с этим знаком не позавидуешь.
Дева
Дева — очень серьёзный знак Зодиака. Они любят все планировать, но распыляться на какие-либо второстепенные дела у них не возникает желания. Людям данного знака не нравится, когда другие бездельничают, поэтому ждите от них частые проявления раздражительности.
Рыбы
Рыбы, которые очень ценят личное время и комфорт, выходят из себя, когда кто-то вторгается в их пространство. Зона комфорта очень важна для представителей этого знака, поэтому во время праздников, где присутствует очень много незнакомых людей, Рыбы становятся грустными и несколько раздраженными.
Ранее "Телеграф" писал, каким представителям знаков Зодиака не повезет в мае.
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