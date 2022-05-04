Укр

Закоренелые холостяки: мужчин каких знаков Зодиака невозможно затянуть в ЗАГС

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Тельцов, Близнецов, Весов и Водолеев не легко затащить "под венец" Новость обновлена 04 мая 2022, 08:28
Тельцов, Близнецов, Весов и Водолеев не легко затащить "под венец"

Мужчины этих знаков Зодиака очень любят свою свободу

Наверняка каждая девушка мечтает о красивом предложении руки и сердца от своего возлюбленного, а также о пышной или камерной свадьбе, однако часто так бывает, что мужчины не особо спешат связывать себя узами брака. Вполне возможно, что ответ на вопрос "Почему он не зовет меня замуж?", кроется в его знаке Зодиака.

Астрологи назвали четыре мужских знака Зодиака, представители которых не хотят ограничивать свою свободу и жениться. Это Тельцы, Близнецы, Весы и Водолеи, сообщает dailyhoro.ru.

Телец

Представитель этого знака Зодиака невероятно трудно "затащить" в ЗАГС. Мужчины рожденные под созвездием Тельца не стремятся жениться, ведь считают, что штамп в паспорте не нужен и на отношения он никак не влияет. Для того чтобы решиться на брак, ему необходимо много времени. Девушкам не стоит пытаться его изменить, а просто нужно набраться терпения и ждать.

Близнецы

Близнецы больше всего ценят свою свободу, и расставаться с ней они совсем не хотят, поэтому их возлюбленным придется очень долго ждать предложения руки и сердца. Мужчина-Близнец женится только тогда, когда будет уверен на все 100% в своей избраннице.

Весы

Мужчины-Весы быстро загораются отношениями, и так же быстро остывают. Именно поэтому они не женятся до тех пор, пока не уверены в том, что нашли настоящую любовь. Представители этого знака Зодиака нуждаются в постоянном проявлении чувств, обожании и внимании, а когда они этого не получают, начинает искать новый "источник", поэтому их избранницам придется много работать над укреплением этих отношений.

Водолей

Самый свободолюбивый мужской знак Зодиака — это Водолей, поэтому такой этап своей жизни как женитьба он пытается отложить как можно дальше. Представителям этого знака нужно в полной мере насытиться своей свободой и нагуляться. Девушкам, которые решили связать свою жизнь с Водолеями, нужно постоянно быть загадочной и привлекательной, чтобы мужчинам этого знака с ней было интересно, иначе он будет искать ее на стороне.

Ранее астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака крупно повезет в последнем месяце весны 2022 года.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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