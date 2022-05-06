Укр

"Черный список" мая: каким знакам Зодиака будет нелегко в этом месяце

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
329
Гороскоп на май 2022 года Новость обновлена 06 мая 2022, 11:18
Гороскоп на май 2022 года

Дела не будут складываться просто у Близнецов, Водолеев и Скорпионов

Последний месяц весны обещает представителям некоторых знаков Зодиака не только положительные изменения в жизни, но и большие проблемы во всех сферах жизнедеятельности.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае 2022 года ожидает "черная полоса". Об этом пишет unian.

Близнецы

Близнецам в мае не стоит в одиночку справляться с накопившимися проблемами. Вам сейчас необходима поддержка, чтобы найти выход из сложившийся ситуации. Существенные неурядицы могут произойти на работе, так что не стоит идти на конфликт с начальством и коллегами.

Водолеи

Представители этого знака Зодиака могут впасть в депрессию из-за проблем в личной жизни. Деструктивные мысли, ощущения бессмысленно прожитых лет — все это может серьезно подорвать эмоциональное состояние.

Скорпионы

Близким людям упрямых Скорпионов становится трудно мириться с их сложным характером. В последнем весеннем месяце людям этого вспыльчивого знака стоит поработать над собой, научиться прислушиваться к другим, чтобы не остаться в одиночестве.

Ранее астрологи рассказали, для кого еще астропрогноз на май будет не самым утешительным.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Сейчас корабль горит посреди моря
Украина
Нардеп подтвердил информацию о фрегате "Адмирал Макаров": "Получил нормально"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сейчас корабль горит посреди моря
Нардеп подтвердил информацию о фрегате "Адмирал Макаров": "Получил нормально"
Дата публикации
Категория
Ермак подчеркивает: никто не забывает про оккупированные территории
Переговоры с россией: Ермак четко сказал, когда займутся Донбассом и Крымом
Дата публикации
Категория
Многие российские олигархи уже утратили свои любимые игрушки стоимостью миллиарды
Из-за войны против Украины арестованы десятки яхт российских олигархов: рейтинг самых дорогих
Дата публикации
Категория
Самолет судного дня вызовет не такую реакцию, какую ждет путин
путину указали на серьезный провал с его ядерным шантажом
Дата публикации
Категория
Бои за "Азовсталь" в Мариуполе продолжаются
Война – день 72: ВСУ ведут контрнаступательные действия, из Мариуполя вывезли 500 гражданских