"Черный список" мая: каким знакам Зодиака будет нелегко в этом месяце

Дела не будут складываться просто у Близнецов, Водолеев и Скорпионов

Последний месяц весны обещает представителям некоторых знаков Зодиака не только положительные изменения в жизни, но и большие проблемы во всех сферах жизнедеятельности.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае 2022 года ожидает "черная полоса". Об этом пишет unian.

Близнецы

Близнецам в мае не стоит в одиночку справляться с накопившимися проблемами. Вам сейчас необходима поддержка, чтобы найти выход из сложившийся ситуации. Существенные неурядицы могут произойти на работе, так что не стоит идти на конфликт с начальством и коллегами.

Водолеи

Представители этого знака Зодиака могут впасть в депрессию из-за проблем в личной жизни. Деструктивные мысли, ощущения бессмысленно прожитых лет — все это может серьезно подорвать эмоциональное состояние.

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Скорпионы

Близким людям упрямых Скорпионов становится трудно мириться с их сложным характером. В последнем весеннем месяце людям этого вспыльчивого знака стоит поработать над собой, научиться прислушиваться к другим, чтобы не остаться в одиночестве.

Ранее астрологи рассказали, для кого еще астропрогноз на май будет не самым утешительным.