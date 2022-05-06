Названы 4 знака Зодиака, которым фортуна улыбнется летом 2022 года

Невероятно повезет Девам, Рыбам, Весам и Водолеям

Астрологи, которые ранее назвали тройку самых пессимистических знаков Зодиака, рассказали, кому больше всего повезет этим летом.

Таких знаков Зодиака всего четыре, пишет unian. Это Девы, Рыбы, Весы и Водолеи.

Дева

Людям этого зодиакального знака очень подфартит в финансовом плане. Они могут случайно найти на улице крупную сумму денег или получить гонорар за удачно выполненный проект.

Рыбы

Фортуна улыбнется только смелым Рыбам, которые не боятся рисковать ради собственной мечты. Подумайте о том, какие перспективы вас ждут, если вы проявите немного безбашенности.

Весы

У Весов наступит то идеальное время, когда они смогут помириться и наладить отношения с окружающими, в частности с близкими людьми. Этим летом необходимо забыть о всех конфликтах, отпустить обиды. Помогут вам в этом ваша обаятельность и ум.

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Водолей

Отличные новости для Водолеев в плане работы. Представители этого знака Зодиака смогут удачно реализовать проекты, которые принесут хорошую прибыль. Астрологи советуют Водолеям направить свои силы в творческое русло.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака обогатятся в мае 2022 года.