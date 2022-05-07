Три знака Зодиака, у которых в конце весны начнется "белая" полоса

В жизнях Тельцов, Весов и Рыб произойдут позитивные перемены, которые затронут многие сферы.

Май — это очень насыщенный месяц для всех знаков Зодиака, однако одним он принесет сказочную удачу и успех, а других, увы, ждут негативные перемены в личной и общественной жизни.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых к концу мая 2022 года ожидает "белая полоса" в жизни. Об этом пишет dailyhoro.ru.

Телец

Перед Тельцами в конце мая откроются новые возможности и шансы, особенно в карьере и сфере финансов. Также у представителей этого знака появятся силы и возможности урегулировать все свои насущные проблемы, как в личной, так и повседневной жизни. Не исключена и встреча с человеком, который станет вам очень близок.

Весы

В середине и в конце мая Вселенная предоставит Весам зеленый свет по всем направлениям, что поможет им раскрыть свой потенциал и способности. Не бойтесь воплощать в жизнь все свои замыслы и желания, ведь на их успешную реализацию есть все шансы. Возможно, отличным источником дохода станет ваше хобби. А одиноких представителей этого знака ожидает судьбоносная встреча.

Рыбы

У представителей этого знака наблюдаются "улучшения" по всем фронтам: как на профессиональном поприще, так и в личной жизни. Благодаря своему трудолюбию и упорству, Рыб ждет продвижение в карьере, а тех представителей знака, кто еще одинок, — ожидает судьбоносная встреча.

Ранее астрологи рассказали, для кого астропрогноз на май, увы, будет не самым утешительным.