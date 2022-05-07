Потеряете поддержку звезд: одному знаку по китайскому гороскопу нужно быть осторожным в мае

Не верить всему сказанному в последнем месяце весны нужно Обезьяне

В этом месяце Обезьяны (годы рождения 1956, 1968, 1980, 1992) смогут справиться с любыми трудностями, однако им стоит быть осторожнее, что касается непроверенных данных, дезинформации и фейков.

Об этом пишет orakul.com.

Астрологи подчеркивают, что если вам о чем-то рассказали, то желательно проверить источник и убедиться в том, что информация правдива, и только потом принимать ее во внимание.

Кроме этого, астрологи советуют людям, рожденным в год Обезьяны, постараться в мае 2022 года не жаловаться на жизнь. Стоит помнить, что фортуна улыбается только смелым, тем, который не бояться менять свою жизнь к лучшему.

Ранее астрологи рассказали, четверке каких знаков Зодиака улыбнется удача летом 2022 года.