Укр

Потеряете поддержку звезд: одному знаку по китайскому гороскопу нужно быть осторожным в мае

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
218
Китайский гороскоп на май для Обезьяны Новость обновлена 07 мая 2022, 20:03
Китайский гороскоп на май для Обезьяны

Не верить всему сказанному в последнем месяце весны нужно Обезьяне

В этом месяце Обезьяны (годы рождения 1956, 1968, 1980, 1992) смогут справиться с любыми трудностями, однако им стоит быть осторожнее, что касается непроверенных данных, дезинформации и фейков.

Об этом пишет orakul.com.

Астрологи подчеркивают, что если вам о чем-то рассказали, то желательно проверить источник и убедиться в том, что информация правдива, и только потом принимать ее во внимание.

Кроме этого, астрологи советуют людям, рожденным в год Обезьяны, постараться в мае 2022 года не жаловаться на жизнь. Стоит помнить, что фортуна улыбается только смелым, тем, который не бояться менять свою жизнь к лучшему.

Ранее астрологи рассказали, четверке каких знаков Зодиака улыбнется удача летом 2022 года.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
Ирина Верещук
В регионах
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Категория
ВСУ
ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении
Дата публикации
Категория
российская ракета
Удар по Одессе: власти сообщили, куда и сколько ракет попали
Дата публикации
Категория
Петр Толстой
В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
Дата публикации
Категория
ВСУ защищают украинские города от захватчиков
Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях