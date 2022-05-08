Названы самые агрессивные знаки Зодиака — легко теряют контроль

Эта четверка знаков неспособна контролировать свои эмоции

Астрологи, которые ранее рассказали о потенциальных бабниках среди знаков Зодиака, в этот раз назвали самых агрессивных и конфликтных.

До самых агрессивных знаков относятся Овны, Львы, Стрельцы и Рыбы, пишет cluber.com.ua.

Овны

Самый агрессивный, в сравнении с остальными, знак Зодиака. Им сложно прислушиваться к доводам других людей, они очень редко идут на компромиссы и плохо признают свои ошибки. Обладают невероятно вспыльчивым характером, а все благодаря своему покровителю Марсу.

Львы

Лев — очень самоуверенный зодиакальный знак. В большинстве случаев его совершенно не интересует, что там происходит у других. Однако если их кто-то специально провоцирует, Львы превращаются в неприятных и очень мстительных личностей. Шутки с ними плохи в таких ситуациях.

Стрельцы

Если на пути к цели Стрельцам будут мешать и всячески препятствовать, они станут крайне агрессивными. Так как Стрельцы относятся к стихии Огня, нечего удивляться их волевому характеру. Они с легкостью направят против противника всю свою мощную энергию.

Рыбы

Кто бы мог подумать, что всегда спокойных Рыб астрологи могут отнести к наиболее агрессивным знакам. Однако из-за своей чувствительности эти люди, находясь в критических ситуациях, способны потерять контроль над своими эмоциями и поведением.

Напомним, ранее астрологи рассказали о тех знаках Зодиака, которых ждет новая работа в мае 2022.

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