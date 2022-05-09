Названы знаки Зодиака, которым похудеть труднее всего

Астрологи назвали пять зодиакальных знаков, для которых похудение сплошная пытка

Как известно, внешний вид определяет питание, генетика, образ жизни. Однако астрологи подчеркивают, что звезды так же влияют на стройность или лишний вес человека.

Некоторым знакам Зодиака звезды просто не дают стать худыми, передает Ukr.Media.

Рыбы

Людям этого знака часто бывает сложно изменить свои привычки. В плане диет у Рыб наблюдаются частые срывы, которые могут вообще привести их в отчаяние.

Близнецы

Близнецам легче все начинать делать с "понедельника", который так и никогда не наступает. Люди, рожденным под знаком Близнецы, лучше проведут свободный вечер за вкусной и вредной едой, чем пойдут в спортзал или банальную прогулку на свежем воздухе.

Раки

Раки любят жалеть себя. Так как в жизни они легко подвергаются стрессу, то все "проблемы мира" им проще заесть вкусностями, а затем подсчитывать лишние кило.

Львы

Самый тщеславный знак Зодиака, который соблюдает диету и занимается спортом. Однако есть нюанс: если Львы будут питаться однообразно и пресной пищей, то переключение на более вредные продукты произойдет очень быстро.

Козероги

Как отмечают астрологи, Козероги иногда бывают жертвами привычки. С одной стороны, они могут всю жизнь вести здоровый образ жизни. С другой — не редко они предпочитают проводить свободные вечера за телевизором и огромной пачкой чипсов.

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