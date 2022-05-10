С ними шутки плохи: какие знаки Зодиака самые обидчивые

Раки, Девы и Скорпионы дольше остальных помнят обиды

Чувство обиды знакомое каждому человеку. Конечно, у всех оно проявляется по-разному, но есть такие представители гороскопа, которые острее всего реагируют на обиду и долго ее помнят.

Самыми обидчивыми оказались Раки, Девы и Скорпионы, пишет marieclaire.

Раки

Люди этого знака очень чувствительны и ранимы. Они остро реагируют на все, что их задевает, а любую проблему воспринимают как трагедию. Могут закрыться в себе и перестать общаться, если заметят "камень в свой огород".

Девы

Те еще перфекционисты. Если что-то идет не по их плану, обижаются и долго не могут прийти в себя. Девы злопамятны, и вернуть их доверие будет очень трудно. Есть большая вероятность, что из-за причиненной обиды они могут отомстить.

Скорпионы

Очень сложные представители гороскопа. Их отличительные черты: хитрость и мстительность. Скорпионы неохотно пускают в свою жизнь посторонних, однако обладают высокой чувствительностью. Обидеться люди данного знака Зодиака могут по любому поводу, а от мщения их никто не остановит.

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