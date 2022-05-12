Из этих 3 знаков Зодиака получатся никудышные родители

Не рисковать безопасностью и благополучием малыша могут далеко не все

Наличие ребенка предполагает необходимость взятия на себя обязательств. И если с воспитанием чада родители не справляются, то это может говорить не только об их лени. Просто люди, рожденные под определенным созвездием, как считают астрологи, о родительской ответственности ничего не слышали.

Из Близнецов, Рыб и Стрельцов выходят безответственные родители, передает Ukr.Media.

Близнецы

Люди данного знака привыкли жить одним днем, не думая о последствиях своих действий. После появления в семье ребенка Близнецы даже не думают становиться взрослее, продолжая вести определенный образ жизни, к которому привыкли изначально.

Рыбы

Рыбы привыкли жить в выдуманном ими мире, поэтому на быт и неотложенные вопросы отвлекаться им совсем не хочется. Часто их ребенок остается без присмотра, а все из-за чрезмерной мечтательности людей, рожденных под созвездием Рыбы.

Стрельцы

Представители этого знака Зодиака зациклены на собственном развитии, и появление в их жизни ребенка нередко омрачает их интерес к жизни. С малышом Стрельцы практически не занимаются, потому что им кажется это довольно скучным занятием. Усилий к воспитанию собственного ребенка они не прикладывают.

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