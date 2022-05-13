Названы самые скучные знаки Зодиака: топ-5

Эти зодиакальные знаки редко выходят за рамки дозволенного и не нарушают правила

Есть люди, с которыми не приходится скучать никогда. Они веселят и заряжают позитивной энергией других. Однако существуют личности, отличающиеся невероятным занудством. В их обществе заскучает любой.

Астрологи отмечают, что представители знаков Зодиака Рыбы, Тельцы, Львы, Козероги и Девы самые скучные. Об этом передает Ukr.Media.

Рыбы

Люди этого знака перестанут радоваться, если будет задета какая-нибудь болезненная для них тема. Они начнут жаловаться на жизнь, но эти монологи слушать сможет далеко не каждый.

Тельцы

Находясь в компании Тельцам сложно расслабиться. Они только и будут беспокоиться о мнении других на свой счет, в результате чего они станут скованными и скучными.

Львы

Людям, рожденным под созвездием Льва, интересны только они сами. Они зациклены на собственной персоне, будут постоянно говорить о себе и своих успехах. Такое чрезмерное хвастовство не многим нравится — остальные люди просто заскучают в такой компании.

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Козероги

Козерогов ничего не радует. По жизни они пессимисты. Им нравится быть в одиночестве, и если однажды окажутся на вечеринке, они будут в постоянном напряжении, а другим скучно.

Девы

Девы постоянно делают замечания другим, критикуют. Окружающим сложно быть собой в присутствии людей этого знака, поэтому часто чувствуют с ними разочарование и скуку.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из знаков Зодиака самый ленивый.