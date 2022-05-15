От них веет высокомерием: эти 4 знака Зодиака самые горделивые

С теми, кто ставит себя выше других, никто не желает иметь дело

Умеренная гордость – это чувство самоуважения и собственного достоинства. Оно мотивирует на достижения серьезных жизненных целей. Однако гордость граничит с высокомерием, которое отталкивает окружающих, принижает важность других людей.

Астрологи отмечают, что Тельцы, Раки, Львы и Водолеи — самые горделивые знаки Зодиака, передает dailyhoro.ru.

Тельцы

Эти люди часто преувеличивают свой вклад в достижение каких-то общих целей в семье или на работе. Для Тельцов важно, чтобы ими восхищались. Их хвастовство плохо сказывается на отношениях с другими.

Раки

Раки ставят себя на пьедестал, хотя часто их усилия в чем-то не являются важными и решающими. Их заносчивость может затмить свет Солнца. Они очень редко бывают скромными.

Львы

Люди, рожденные под этим созвездием, обожают похвалу и ненавидят критику. Они обижаются, когда говорят об их допущенных ошибках. Занимаются бахвальством, а их гордости нет предела.

Водолеи

Водолеи считают, что они всегда правы. Они думают, что знают все обо всем, называют других людей недалекими. Редко люди данного знака Зодиака признают свои ошибки и извиняются за свои действия.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака самые обидчивые.