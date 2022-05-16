Женщины, которые не нравятся мужчинам по знаку Зодиака - кто они

Эти три представительницы гороскопа не привлекают мужчин из-за характера

Астрологи, которые ранее назвали самых высокомерных знака Зодиака, рассказали, какие черты характера у знаков отталкивают сильный пол.

Женщины Раки, Девы и Водолеи категорически не привлекают мужчин.

Рак

Осторожность Раков отталкивает представителей сильной половины человечества. Большей популярностью у мужчин женщины этого знака Зодиака не пользуются.

Дева

Далеко не каждый мужчина достаточно настойчив. Женщины-Девы не торопятся в отношениях, а мужчины не готовы тратить свое время, чтобы вести многомесячную "осаду" этой "крепости".

Водолей

Это настоящие амазонки, которые готовы отстаивать свое мнение. Они любят командовать и устанавливать правила, что, конечно, мужчине не понравится. Им не нужна "домоправительница".

Ранее астрологи назвали самых заботливых жен по знаку Зодиака.