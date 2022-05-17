Укр

Если вы расстанетесь с этими 3 знаками Зодиака — пожалеете

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп о Скорпионах, Весах, Стрельцах Новость обновлена 17 мая 2022, 21:33
Гороскоп о Скорпионах, Весах, Стрельцах

Об окончании отношений с этими знаками жалеть придется долго

Расставание с любимыми людьми — момент очень болезненный. С течением времени люди забывают о прошлых отношениях, но так происходит не всегда. О расставании с некоторыми личностями очень сильно жалеют всегда.

Рождаются они под несколькими знаками Зодиака, пишет Ukr.Media.

Скорпионы

В начале общения люди этого знака подчас демонстрируют вспыльчивость. Однако со временем они показывают настойчивость, способность брать на себя обязанности. После расставания со Скорпионом человек, привыкший к его заботе, будет желать снова оказаться рядом с ним.

Весы

Представители данного зодиакального созвездия отличаются мудростью, но также неуверенностью в себе. К своему партнеру они не выдвигают завышенных требований, и после расставания с Весами об их уравновешенности и спокойствии будут вспоминать очень часто.

Стрельцы

Стрельцы всегда веселы, положительны и оптимистичны. Их хорошее настроение нередко передается любимому человеку. По окончанию отношений со Стрельцами бывший партнер будет очень скучать.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака повезет встретить свою вторую половинку этим летом.

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