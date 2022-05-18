Мужчины этих трех знаков Зодиака будут трепать нервы любимой женщине

У Раков, Козерогов и Водолеев непримиримый характер

От таких представителей сильного пола голова идет кругом — и совсем не в приятном смысле. Из-за сложного характера находиться рядом с ними женщинам ой как непросто.

Астрологи рассказали, что с мужчинами Раками, Козерогами и Водолеями приходится тяжелее всего. Об этом пишет Ukr.Media.

Рак

Мужчина, который не желает брать ответственность. Все проблемы за Рака должна решать его вторая половина, но и внимание ему она уделять должна в избытке. Такой мужчина очень ревнив, поэтому будет каждый раз изматывать нервы, превращаясь в деспота.

Козерог

Когда мужчина этого знака начинает буквально требовать внимания и участия в его проблемах, начинаются конфликты. Малейшее отступление от плана Козерога вызывает с его стороны приступы тирании.

Водолей

Важнее свободы Водолея ничего нет. Такие мужчины начинают давить и предъявлять любые требования к своей спутнице.

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