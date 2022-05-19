Эти барышни готовить не умеют: 3 знака Зодиака, которым нельзя ставать к плите

Эти представительницы прекрасного пола не умеют и не любят готовить

Астрологи, которые ранее назвали самых заботливых женщин по знаку Зодиака, рассказали о тех, кто не хочет стоять у плиты и считает готовку тратой времени.

Как пишет Ukr.Media, женщины, которые родились под созвездиями Стрельца, Водолея и Льва, не умеют готовить, не любят этого делать.

Стрельцы

Одна из бытовых обязанностей, которая традиционно ложится на плечи хрупких женщин, является для Стрельцов рутинной, которая отбирает у них много сил. При сильном чувстве голода они могут приготовить что-нибудь действительно вкусное, однако в большинстве случаев перекладывают эту обязанность на других.

Водолеи

Женщины-Водолеи очень любят эксперименты, поэтому кухня для них могла бы стать еще одним местом для творчества. Однако они не желают тратить свое драгоценное время на нарезание овощей и фруктов. Приготовлению пищи они предпочтут путешествие или обучение чему-то новому.

Львы

На кухне этим представительницам прекрасного пола делать просто нечего. Конечно, задатки кулинара у них есть, но они их просто не развивают. Неумение готовить женщин-Львов не смущает, так как у них прекрасно получается уговорить на это близких людей.

Ранее астрологи рассказали, женщин каких знаков Зодиака мужчины стараются обходить стороной.