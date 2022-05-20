Названы три знака Зодиака, для которых лето-2022 будет очень нервным

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым не повезет этим летом

Для некоторых из нас ближайшее лето станет временем для исполнения мечт, а кому-то прийдется преодолевать трудности на протяжении целых трех жарких месяцев.

Астрологи рассказали, что люди, рожденные под созвездиями Рака, Скорпиона и Рыб, будут много нервничать из-за проблем. Об этом пишет unian.net.

Раки

Этим представителям гороскопа придется много работать. Неотложных дел будет становиться все больше, из-за этого появиться стресс, плохое настроение и недосып.

Скорпионы

Скорпионов ждут проблемы в личной жизни. Если вы будете и дальше продолжать контролировать каждый шаг своего любимого человека, то вашим отношениям быстро придет конец.

Рыбы

Неприятные события этим летом натолкнут мечтательных Рыб на переоценку ценностей. Однако, как отмечают астрологи, это неплохо. Ведь в ином случае вы так и не научитесь жить в реальном мире, с реальными проблемами.

Ранее астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака подфартит этим летом в денежном плане.