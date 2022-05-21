3 знака Зодиака, которых предадут любимые в ближайшее время

Овнов, Козерогов и Весов вскоре может ждать измена от партнера

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в ближайшем будущем могут столкнуться с предательством близкого человека.

Как пишет unian.net, "ножа в спину" стоит ожидать людям, рожденным под созвездиями Овна, Козерога и Весов.

Овны

Из-за того, что работа у Овнов всегда на первом месте, их вторая половинка часто остается без заботы и внимания. Ваше холодное отношение к любимому человеку может привести к измене, и страдать, в первую очередь, будете вы сами.

Козероги

Козероги не всегда понимают, а то и просто не хотят знать, что происходит в душе их партнера. Это может изрядно надоесть их второй половинке, которой будет проще найти человека, с которым им будет намного уютнее.

Весы

Весы постоянно находятся в поисках новых эмоций и впечатлений, забывая о желаниях любимого человека. Флирт с другими людьми, даже безобидный, может привести к разрыву отношений.

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