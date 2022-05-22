Они влюбляются раз и навсегда: однолюбы по знаку Зодиака
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Есть люди, уверенные в том, что любовь встречается только раз в жизни
Астрологи, которые ранее назвали самых лучших мужей по знаку Зодиака, рассказали, какие представители гороскопа влюбляются раз и навсегда.
Весы, Близнецы, Овны и Раки являются однолюбами, пишет Ukr.Media.
Весы
Люди, рожденные под этим созвездием, начинают романтические отношения очень трепетно. Весов легко ранить, поэтому они будут долго присматриваться к избраннику или избраннице. Можно быть уверенными, что если они встречают настоящую любовь, будут верны ей до конца.
Близнецы
По-настоящему влюбленными Близнецы чувствуют себя лишь однажды. В такие отношения они ныряют как в омут с головой, но если пара не сложилась, то в дальнейшем Близнецы будут сравнивать свою первую любовь с новыми пассиями.
Овны
Влюбленные Овны теряют голову. Если заветный союз не сложился, будут долго пытаться вернуть человека. Если им этого не удается, Овны надолго замыкаются в себе.
Раки
Эмоциональные Раки искренне верят в любовь с первого взгляда. Часто страдают от одиночества только из-за того, что считают себя недостойными.
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