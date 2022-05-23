3 самых коварных знака Зодиака в отношениях — от них можно ждать чего угодно

Отношения с такими людьми часто становятся напряженными

От этих знаков Зодиака в отношениях можно ожидать чего угодно, отмечают астрологи. С ними нужно быть очень бдительными, потому что происков от таких личностей надо ждать постоянно.

Среди самых коварных знаков оказались Овны, Близнецы и Скорпионы, пишет Ukr.Media.

Овны

Импульсивные Овны и дня не проживут без того, чтобы лишний раз не доказать свою правоту. Из-за этого они часто ссорятся и спорят со своими любимыми. Когда обстановка становится напряженной, счастья в таких отношениях будет все сложнее отыскать.

Близнецы

Близнецы очень веселы и эрудированны, однако склонны к резким перепадам настроения. Второй половинке приходится каждый раз быть начеку, подстраиваться под Близнеца. Это выматывает, и прийти к какому-то компромиссу в отношениях бывает очень непросто.

Скорпионы

Представители этого знака Зодиака буквально ненавидят скучать. Когда в отношениях тишь да гладь, обострить обстановку Скорпионам не составит особого труда. Ждите от них замечаний, критику и непрошенные советы. Даже самый терпеливый человек не потерпит такого отношения к себе.

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