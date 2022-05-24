Укр

Названы самые властные женщины по знаку Зодиака

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Гороскоп об Овнах, Близнецах, Львах, Скорпионах, Стрельцах Новость обновлена 24 мая 2022, 16:43
Гороскоп об Овнах, Близнецах, Львах, Скорпионах, Стрельцах

Они поражают своей непокорностью и напористостью

Есть мнение, что мужчины боятся женщин с сильным характером. Такие девушки поражают своей настойчивостью и твердостью. Они обладают нужными качествами для руководящих постов, и очень отличаются от своих подруг, которым, как считают эксперты, лучше вообще не работать.

Астрологи отмечают, что такие качества проявляются у тех представительниц прекрасного пола, которые родились под созвездиями Овна, Близнецов, Льва, Скорпиона и Стрельца. Об этом пишет Ukr.Media.

Овны

Женщины-Овны умеют постоять за себя и поставить на место конкурента. Они легко добиваются желаемого, благодаря чему и получают власть. Требовательны в семье и любят командовать.

Близнецы

Двуликие Близнецы любят плести интриги и вести закулисные игры, а также из них получаются отличные манипуляторы.

Львы

Это прирожденные лидеры, которые обожают раздавать всем задачи и контролировать процессы как на работе, так и в семье. Львицы всегда пытаются занять главенствующее положение.

Скорпионы

Женщины-Скорпионы могут раскусить любого человека, их сложно обмануть. У них очень хорошо выражена интуиция. Всегда делают упор на своих прихотях, часто не учитывая желания другого человека.

Стрельцы

Этот целеустремленный знак Зодиака обладает выраженными лидерскими качествами. Женщины-Стрельцы независимы, уверены в себе, свободолюбивы. В отношениях им мешает желание все контролировать.

Ранее астрологи рассказали, женщины каких знаков Зодиака становятся невыносимыми для своих невесток.

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