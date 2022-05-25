Этим трем знакам Зодиака невероятно повезет в конце мая

Фортуна улыбнется Овнам, Весам и Скорпионам

Астрологи, которые ранее назвали топ-4 самых агрессивных знака Зодиака, рассказали, каких представителей гороскопа в конце мая ожидает удача.

Конец последнего весеннего месяца года станет особо удачным для Овнов, Весов и Скорпионов, пишет meta.ua.

Овны

У людей этого знака решатся много вопросов, которые беспокоили последнее время. Их дела наладятся, особенно на работе. Овны могут продвинуться по служебной лестнице или получить прибавку к зарплате.

Весы

Весам повезет как на профессиональном фронте, так и в личной жизни. Удача представителей этого созвездия в ближайшее время не покинет, поэтому сейчас идеальное время, чтобы рискнуть.

Скорпионы

Людям этого знака Зодиака улыбнется удача в финансовых делах. Большую сумму денег им могут подарить, они могут ее выиграть или получить в качестве премии на работе.

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Ранее астрологи рассказали, для каких представителей гороскопа лето 2022 года будет самым нервным.