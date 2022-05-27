Астролог назвала вероятного преемника путина
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Астропсихолог Валентина Виттрок назвала трех вероятных преемников кровавого диктатора
О том, что президент россии владимир путин серьезно болен давно ходят небезосновательные слухи. Если кровавого диктатора не станет, на его место придет новый российский лидер. Инсайдеры называют три кандидатуры: мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева и первого заместителя администрации российского президента Сергея Кириенко.
Астропсихолог Валентина Виттрок, передает "ТСН", рассказала о каждом претенденте на пост президента россии.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Сергей Собянин — "Оленевод"
Мэра Москвы часто называют "оленеводом" из-за его происхождения — российский политик родом из Ханты-Мансийского национального округа. Астролог считает, что скоро у Собянина возникнут проблемы с авторитетом, который придется поддерживать всеми силами. Поэтому внимание на пост президента рф для него будет не на первом месте.
Дмитрий Медведев — "Медвед"
Уже занимавшего президентский пост Дмитрия Медведева (2008-2012) в ближайшее время ждет напряженный период. Вряд ли ему будет дело до президентского поста.
Сергей Кириенко — "Киндер-сюрприз"
В 1998 году Кириенко стал самым молодым главой правительства в истории россии. Из-за этого его прозвали "киндер-сюрпризом". Валентина Виттрок отметила, что, возможно, Кириенко и решит побороться за власть в кремле, но вряд ли преуспеет в этом.
Ранее астролог Ольга Медвецкая заявила, что для Украины наступает важный период. По ее словам, в конце мая-начале июня возможна эскалация в войне с россией.
Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два. Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.