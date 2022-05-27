Астролог назвала вероятного преемника путина

Астропсихолог Валентина Виттрок назвала трех вероятных преемников кровавого диктатора

О том, что президент россии владимир путин серьезно болен давно ходят небезосновательные слухи. Если кровавого диктатора не станет, на его место придет новый российский лидер. Инсайдеры называют три кандидатуры: мэра Москвы Сергея Собянина, заместителя председателя российского Совета безопасности Дмитрия Медведева и первого заместителя администрации российского президента Сергея Кириенко.

Астропсихолог Валентина Виттрок, передает "ТСН", рассказала о каждом претенденте на пост президента россии.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Сергей Собянин — "Оленевод"

Мэра Москвы часто называют "оленеводом" из-за его происхождения — российский политик родом из Ханты-Мансийского национального округа. Астролог считает, что скоро у Собянина возникнут проблемы с авторитетом, который придется поддерживать всеми силами. Поэтому внимание на пост президента рф для него будет не на первом месте.

Сергей Собянин

Дмитрий Медведев — "Медвед"

Уже занимавшего президентский пост Дмитрия Медведева (2008-2012) в ближайшее время ждет напряженный период. Вряд ли ему будет дело до президентского поста.

Сергей Кириенко — "Киндер-сюрприз"

В 1998 году Кириенко стал самым молодым главой правительства в истории россии. Из-за этого его прозвали "киндер-сюрпризом". Валентина Виттрок отметила, что, возможно, Кириенко и решит побороться за власть в кремле, но вряд ли преуспеет в этом.

Сергей Кириенко

Читайте также: Категория Lifestyle Астролог составила гороскоп для Украины на июнь и предупредила об опасности Астролог предупредила украинцев об опасности ракетных обстрелов в июне

Ранее астролог Ольга Медвецкая заявила, что для Украины наступает важный период. По ее словам, в конце мая-начале июня возможна эскалация в войне с россией.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два. Также самый молодой мольфар Украины Орест Стафийчук сделал свой прогноз относительно того, когда умрет владимир путин.