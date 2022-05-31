Этим людям доверять секреты нельзя: 4 самых болтливых знака Зодиака
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С этими представителями гороскопа нужно быть аккуратными
Есть люди, которые беспрерывно разговаривают и всегда находят о чем. Конечно, не все из них имеют "длинный язык", однако часто именно представители гороскопа, представленные ниже, вряд ли заберут ваши секреты с собой в могилу.
С людьми, рожденными под созвездиями Овна, Близнецов, Девы и Весов, следует быть осторожными, потому что умение держать язык за зубами – не их конек. Об этом пишет meta.ua.
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Овны
Представители этого знака Зодиака могут рассказать чужие тайны, даже не осознавая того, что они сделали. Держите свои секреты при себе, когда разговариваете с Овнами.
Близнецы
Главные сплетники. Близнецам очень трудно держать язык за зубами. Они даже не признаются в том, что поделились вашей тайной с остальными.
Девы
Девы выдадут вашу тайну при любой удобной возможности. А еще люди этого знака Зодиака любят обсуждать людей за спиной.
Весы
Самый безобидный из всех сплетников. Могут выдать тайну случайно, так как не видят ничего серьезного в личной информации другого человека.
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