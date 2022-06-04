Ищут деньги и выгоду: три самых корыстных в любви знака Зодиака
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Этим знакам Зодиака не нужна большая и чистая любовь, им нужен состоятельный партнер.
Астрологи, которые ранее назвали самых лучших мужей по знаку Зодиака, рассказали, кто из представителей зодиакального круга не нуждается в глубоких чувствах, и вместо того, чтобы искать любовь, предпочитают найти богатого спутника/спутницу.
Люди, рожденные под созвездиями Тельца, Льва и Козерога — именно те, кто хочет жить в богатстве и радости, для чего и ищут себе "достойного партнера". Об этом пишет Ukr.Media.
Телец
Тельцы предпочитают окружать себя роскошью, поэтому и круг общения стараются держать соответствующий. Вероятность того, что избранником/избранницей этого знака Зодиака будет "простолюдин" очень мала, ведь они выбирают себе только обеспеченных партнеров.
Лев
Львы обожают, когда все внимание сосредоточено только на них, поэтому поиски любви у них достаточно продолжительны. Более того, им важно, чтобы чувство влюбленности длилось как можно дольше и желательно, чтобы оно сопровождалось дорогими подарками.
Козерог
Козероги — очень прагматические и практичные, поэтому и в своем партнере они должны быть уверены, а точнее в его финансовой обеспеченности. Представители этого знака предпочитают чувствовать финансовую защищенность и уверенность в завтрашнем дне, чем любовь.
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