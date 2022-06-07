Неудачники июня по знаку Зодиака — кто они

В антирейтинг месяца попали Раки, Стрельцы, Скорпионы и Козероги

Астрологи убеждены, что дата рождения влияет на судьбу каждого человека. Кому-то с рождения постоянно везет, а кому-то приходится каждый день бороться за свое счастье и преодолевать множество препятствий.

Астролог Влад Росс назвал главных неудачников июня среди знаков Зодиака. Это Раки, Скорпионы, Стрельцы и Козероги, передает glavred.info.

Раки

Для людей этого знака начинается сложный период в жизни. В ближайшее время Раки столкнутся со сплетнями, интригами и коварством, поэтому нужно быть осторожными. Эксперт советует представителям знака творить добро и помогать людям.

Скорпионы

Для Скорпионов первый месяц лета станет месяцем испытаний, провалов, трансформаций. Возможны травмы и сложные ситуации, а также появление конфликтных моментов с коллегами. Стоит быть особо внимательными на дорогах.

Стрельцы

Людей, которые родились под созвездием Стрельца, ждут ссоры с близкими, коллегами, неудачи на работе. Стрельцу нужно позаботиться о близких людях. Также не нужно забывать о своем здоровье.

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Козероги

Козерогам следует обдумывать все свои ошибки и не принимать поспешные решения. Астролог рекомендует людям данного знака Зодиака не бросаться резкими словами и не давать пустые обещания.

Ранее астрологи рассказали, представители каких знаков Зодиака добьются высот в карьере этим летом.