Укр

Астролог рассказала, когда ждать резкого обострения в войне с россией

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Что ждет Украину летом 2022 Новость обновлена 10 июня 2022, 09:53
Что ждет Украину летом 2022

Конец августа-начало осени – это более-менее "тихий" период.

Астролог Ольга Медвецкая, которая ранее рассказала об изменениях на фронте в пользу Украины, составила новый астрологический прогноз на все лето 2022, в котором обозначила его основные этапы.

Свое предсказание она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Астролог отметила, что это не точные и 100% данные, ведь астрология лишь указывает на направление и тенденции событий, однако не указывает на детали.

"Будут и дальше пытаться атаковать, и возможно где-нибудь будут иметь успех (про россиян). Но общая тенденция – будет становиться менее ожесточенной на поле боя или будет сужаться линия фронта. Затем последует период без остросюжетных новостей. Набираемся сил, энергии для последующих этапов" — отмечает Ольга.

Основные периоды лета 2022 для Украины:

  • 29.06 — 2.07 (и примерно +/- неделя до и после) – резкая и жесткая эскалация, однако с 7.07 Марс переходит в знак Тельца, что значит, что Украина начнет набирать силу. Это может быть и значительная поставка оружия, так и другая поддержка для украинского народа.
  • 18 — 21.07 — возможны срывы договоренностей, договоров, большой разрушительный обман.
  • 29.07 — 13.08 — самый опасный период лета, поскольку начнется разрушение старого мира и смена всего отжившего себя. Это будет "что-то очень мощное" и, скорее всего, малоожиданное, непредсказуемое.
  • Конец августа — начало осени – относительно тихое время, однако впереди "основной" период – это октябрь.

Ранее астролог Влад Росс предсказал, когда умрет российский диктатор владимир путин.

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