Ждут неприятности: 3 знакам Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 14 июня
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Принятие важных решений лучше отложить Овнам, Тельцам и Скорпионам
В этот вторник, 14 июня, в 14:51 по киевскому времени произойдет полнолуние в созвездии Стрельца. Это явление принесет неприятности трем представителям гороскопа.
Как заявляет ясновидящая из Азербайджана Жаля Алекперова, достаточно опасный период ожидает Овнов, Тельцов и Скорпионов.
Овны
Людям, рожденным под созвездием Овна, необходимо быть осторожными с покупками и инвестициями. Есть вероятность, что траты в этот день окажутся неоправданными.
Тельцы
Тельцам стоит избегать рутинных и монотонных дел. Будьте внимательны к мелочам, в противном случае есть большая вероятность допустить непоправимую ошибку.
Скорпионы
Скорпионам в полнолуние 14 июня следует избегать новых знакомств. Не следует доверять людям, в которых вы не уверенны на все сто, иначе попадете в просак.
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