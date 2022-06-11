Ждут неприятности: 3 знакам Зодиака нужно быть осторожным в полнолуние 14 июня

Принятие важных решений лучше отложить Овнам, Тельцам и Скорпионам

В этот вторник, 14 июня, в 14:51 по киевскому времени произойдет полнолуние в созвездии Стрельца. Это явление принесет неприятности трем представителям гороскопа.

Как заявляет ясновидящая из Азербайджана Жаля Алекперова, достаточно опасный период ожидает Овнов, Тельцов и Скорпионов.

Овны

Людям, рожденным под созвездием Овна, необходимо быть осторожными с покупками и инвестициями. Есть вероятность, что траты в этот день окажутся неоправданными.

Тельцы

Тельцам стоит избегать рутинных и монотонных дел. Будьте внимательны к мелочам, в противном случае есть большая вероятность допустить непоправимую ошибку.

Скорпионы

Скорпионам в полнолуние 14 июня следует избегать новых знакомств. Не следует доверять людям, в которых вы не уверенны на все сто, иначе попадете в просак.

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