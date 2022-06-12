Три знака Зодиака, которым в конце июня 2022 года разобьют сердце

Для этих знаков Зодиака июнь будет не самым счастливым периодом.

Астрологи, которые ранее рассказали какие знаки Зодиака обогатятся в июне, назвали тройку представителей гороскопа, которым в первый летний месяц повезет меньше, особенно на любовном фронте. В конце июня 2022 эти знаки Зодиака столкнуться с расставанием со своим партнером.

Как пишет dailyhoro, во второй половине июня столкнуться с любовными перипетиями придется рожденным под созвездиями Рыб, Близнецов и Скорпионов. Увы, но этих знаков Зодиака ждет много переживаний и сильный стресс из-за потери любимых.

Близнецы

Близнецам придется "пожинать плоды" своей легкомысленности. Именно из-за того, что представители этого знака попросту проигнорируют, при чем достаточно откровенно, желания и потребности своего партнера, последний и поставит точку в отношениях.

Скорпион

Скорпионов так увлечет их работа, что они забудут, что у них есть любимый человек, который также требует к себе внимания. Более того, в попытках завоевать внимание Скорпионов, их любимые только получат кучу неприятных слов в свой адрес, что и станет причиной разрыва.

Рыбы

Мечтательные Рыбы очень сильно погрузятся в свои переживания, из-за чего начнут уделять внимание только себе, забыв обо всем на свете. За это они получат "дозу" упреков от своей второй половинки. Как результат — ссора и расставание, при чем инициатива может быть как Рыб, так и их партнера.

Ранее астрологи рассказали, представители каких знаков Зодиака наоборот найдут свою любовь этим летом.