Названы три знака Зодиака, которых в июле ждет невиданная удача

В июле фортуна будет на стороне Овнов, Близнецов и Весов

Июль 2022 года сулит для многих знаков Зодиака изменения и поворотные события в жизни, для кого-то они будут положительными. Так, удачливым второй месяц лета обещает быть для Овнов, Близнецов и Весов, причем звезды предвещают успех как в карьере, так и в любви.

Как передает "Телеграф", о везунчиках июля 2022 года говорится в прогнозе таролога, некроманта, экстрасенса и участника "Битвы экстрасенсов" Виктора Литовского в комментарии Fakty.

Овны

Ждите большую удачу, положительные и бурные изменения в жизни. Причем успехи ожидаются как в работе и деловом кругу общения, так и в романтических и семейных отношениях. К слову, есть шанс, что вы со своим партнером перейдете на новый уровень отношений именно в этом месяце. Не забывайте отдыхать, потому как все счастливые события будут иметь нагрузку на вашем эмоциональном состоянии.

Близнецы

Июль поможет раскрывать ваш творческий потенциал и реализовать новые задумки. Успех гарантирован, если вы будете усердно трудиться. Результат принесет удовольствие, а близкие будут вами гордиться.

Весы

Второй месяц лета весьма благосклонен к вам. Финансовые улучшения, профессиональные успехи и продвижение в карьере – все это ждет Весов в июле. Ваши старания наконец-то принесут плоды. Доходы вырастут, а еще есть возможность возглавить новый проект, который также успешно реализуется и повысит ваше финансовое состояние.

Читайте также: Категория Гороскоп Неудачники июня по знаку Зодиака — кто они В антирейтинг месяца попали Раки, Стрельцы, Скорпионы и Козероги

Напомним, июнь станет не самым счастливым периодом для некоторых знаков Зодиака. Так, в конце этого месяца неудачи на любовном фронте ожидают Рыб, Близнецов и Скорпионов.

Как известно, грядет самая короткая ночь в 2022-м году. Дата летнего солнцестояния приходится на 21 июня. Чем особенный день летнего солнцестояния и что нельзя делать 21 июня – в материале "Телеграфа".