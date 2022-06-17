"Ждут тяжелые испытания": астролог предупредила о сложном периоде в войне с россией

По словам астролога, следующий месяц лета будет сложным

Положение планет указывает на то, что в июле Украину могут ожидать тяжелые испытания. Второй месяц лета, вероятно, станет одним из сложнейших в ходе полномасштабной войны.

Как передает "Телеграф", такой прогноз для Украины озвучила астропсихолог Лариса Гресь. По ее словам, ситуация будет накалена до предела в плане военных действий.

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Астролог отмечает, что период напряжения в июле под силу остановить только переговорами. По ее словам, благодаря переговорам наметится стагнация военного конфликта.

"Большая вероятность, что июль – новая точка отсчета не только в войне, но и в истории нашего государства", — сообщается в астропрогнозе.

Кроме того, астролог предупредила, что и июль, и август будут сложным периодом для политических элит Украины. Трудности ожидают и другие страны, так или иначе вовлеченные в ситуацию. Гресь сообщает, что есть вероятность смены политических лидеров, или же – их политического курса.

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"Если говорить конкретно про Украину, то июль месяц может быть разрушительным для страны. Архисложным периодом июль будет и для президента Украины. И связано это будет не только с внешними ситуациями, но с событиями внутри страны", — рассказала астролог.

Так, звезды сулят три периода в жизни Владимира Зеленского, которые могут кардинально ее поменять:

8-13 июля,

17-21 августа,

6-10 октября.

В прогнозе также говорится о некоем затишье в августе, но только как о смене формата действий. Причем, они останутся актуальны и в следующем году.

Астролог добавила, что август и сентябрь могут принести много изменений, а ситуация станет принимать какой-то странный ход. Есть вероятность возникновения многих вещей и событий, которые нам будет сложно как понять, так и принять.

"С октября наша жизнь начнет приобретать другой формат, другой смысл, нам придется строить наш мир заново", — подытожила Гресь.

Напомним, известный астролог Влад Росс порадовал прогнозом касательно российско-украинской войны. По его словам, у Украины есть все шансы вернуться ранее оккупированные территории, в частности – районы Донецкой и Луганской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астропсихолог Валентина Виттрок предупредила о непростом периоде в жизни нашего государства. Согласно ее астрологическому прогнозу, Украину ждут тяжелые времена вплоть до февраля 2024 года.