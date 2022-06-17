Названы самые главные злюки по знаку Зодиака

"Сладкую" жизнь окружающим любят устраивать пять представителей гороскопа

В гороскопе есть знаки Зодиака, от которых изредка нужно держаться подальше, чтобы сберечь свои нервы и хорошее настроение. Некоторые "злюки" неспособны контролировать свои эмоции, а другие — обязательно испортят жизнь окружающим, потому что им так захотелось.

Как пишет Ukr.Media, спокойная жизнь не светит с такими знаками Зодиака как Овен, Близнецы, Стрелец, Рыбы и Скорпион. Они — главные "вредители".

Овны

Овны безрассудны и импульсивны. Редко когда могут контролировать свои эмоции, даже не думая о последствиях. В последнюю очередь их волнует комфорт другого человека.

Близнецы

Люди, рожденные под созвездием Близнецов, обожают издеваться над окружающими и портить им жизнь. Это двойственный знак, который может как внезапно исчезнуть из вашей жизни, так и появиться в ней вновь.

Стрельцы

Пакостник еще тот. Стрелец резкий, импульсивный и немного злобный. Эти люди любят поучать и навязывать свое всегда "правильное" мнение другим. Любят доводить до бешенства даже близких.

Рыбы

Люди этого знака Зодиака заводят знакомства, сближаются с людьми часто только для развлечения. Рыбы любят давить на жалость и получать от этого удовольствие.

Скорпионы

Со Скорпионами практически невозможно найти общий язык. Они упрямы и с трудом прощают людям ошибки. Люди, рожденные под этим созвездием, готовы причинить боль и страдания даже тем, кто заботится о них.

Ранее астрологи рассказали, кто из знаков Зодиака неудачливее других.