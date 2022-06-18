Названы три знака Зодиака, которые в июле встретят свою половинку

В июле прибавится романтизма в жизни Тельцов, Раков и Водолеев

Июль 2022 года предвещает для некоторых знаков Зодиака судьбоносные встречи и важные перемены в личной жизни. И если Рыбам, Близнецам и Скорпионам разобьют сердце в конце июня, то Тельцам, Ракам и Водолеям повезет на любовном фронте: положение планет дает шанс встретить свою половинку этим летом.

Как передает "Телеграф", о любовных переменах в жизни трех знаков Зодиака говорится в прогнозе таролога, некроманта, экстрасенса и участника "Битвы экстрасенсов" Виктора Литовского в комментарии Fakty.

Телец

У одиноких представителей данного знака Зодиака есть все шансы влюбиться. Встреча с этим человеком перевернет их жизнь! Более того, звезды обещают новым отношениям развитие, и стремительное – вплоть до заключения брака.

Рак

Наконец-то выпадает возможность встретить вашу настоящую вторую половинку. Причем, ваш человек уже где-то рядом, так что судьбоносная встреча уже не за горами.

Водолей

Июль подарит приключения романтического характера тем, кто открыт к отношениям. А Водолеи, находящиеся в семейных узах, вдохнут в свои отношения новую жизнь.

Напомним, в конце июня жизнь этих троих знаков Зодиака резко изменится. Причем, это будут положительные события, начало светлой полосы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что июль несет важные переломные события в жизнь многих знаков Зодиака. Некоторым из них очень повезет: успех и удача уже подстерегают у порога.