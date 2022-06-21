Астролог рассказал, когда россия проиграет в войне с Украиной

Астролог отмечает, что летом 2022 повторится история Крымской войны.

Астролог Ольга Медвецкая, которая ранее рассказала об изменениях на фронте в пользу Украины, обнадежила украинцев новым астрологическим прогнозом. Она рассказала, когда же наконец настанет мир в Украине, и как проиграет россия.

В своем прогнозе, который Медвецкая опубликовала на своей странице в Инстаграм, астролог напомнила, что с 25 июня начнет действовать квадрат Марс-Плутон, во время которого усилится эскалация военных событий, поэтому она советует не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Ольга Медвецкая отмечает, что в августе 2022-го года планеты выстроятся так же, как в середине мая 1855 года, когда наступил этап развязки Крымской войны. А так, как история циклична и повторяется, но с высокой вероятностью она повторится и тут, что значит, что к этому периоду россия уже проиграет.

"Честно говоря, не думаю, что это будет именно в августе. Но и в тот раз до подписания окончательных документов о поражении прошло еще некоторое время. Так и нам еще предстоит повозиться с ними. Но результат, как подсказывает история и звезды, будет неизменным" — пишет астролог, предрекая победу Украине.

Напомним, известный астролог Влад Росс порадовал прогнозом касательно российско-украинской войны. По его словам, у Украины есть все шансы вернуться ранее оккупированные территории, в частности – районы Донецкой и Луганской области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астропсихолог Валентина Виттрок предупредила о непростом периоде в жизни нашего государства. Согласно ее астрологическому прогнозу, Украину ждут тяжелые времена вплоть до февраля 2024 года.