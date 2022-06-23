Укр

Гороскоп на 23 июня: Тельцам нужно сосредоточиться на делах, а Козерогам можно отдохнуть

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Гороскоп на 23 июня
Гороскоп на 23 июня

Вторая часть рабочего дня подходит для финансовых операций, подписания договоров.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 232 июня в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вам будет очень легко сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Будьте уверены в себе и все получиться.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вероятны проблемы финансового характера с друзьями или какими-то общественными организациями.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодняшний день будет полон неожиданностей, как приятных, так и не слишком. Впрочем, вы со всем справитесь. Добавим, что в июле Ракам выпадет возможность встретить вторую половинку.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня любое дело будет вам по плечу. А вечер лучше посвятить активному отдыху и общению с родными и близкими.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Сегодня на работе стоит быть активнее и инициативнее – тогда результат и повышение не за горами. А вот вечер лучше провести в спокойной обстановке.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Не стоит в этот день начинать что-то масштабное, многое может пойти не по плану. Добавим, что в июле Весов ждут финансовые улучшения, профессиональные успехи и продвижение в карьере.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

В первой половине дня тяжелые переживания могут сказаться негативно на вашем здоровье. Поэтому не нервничайте и не принимайте ничего близко к сердцу. Ранее сообщалось, что главным испытанием лета для Скорпионов станет то, что им придется больше открываться окружающим.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не стоит вкладываться во что-либо – деньги могут не вернуться вам обратно. Также не стоит сегодня прислушиваться к своей интуиции — она вам сегодня не помощник. Согласно прогнозам астрологов, Вселенная этим летом будет на стороне Стрельцов.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня день, когда можно расслабиться и бежать со всех ног вслед за своей целью. Вы можете с легкостью отложить все дела, и просто отдохнуть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Посвятите сегодняшний день своим родным. Они как никогда нуждаются в вашей помощи и поддержке.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Настраивайтесь на позитив – сегодня это будет вашим главным козырем. После работы можно отправиться на шоппинг. Отметим, что Рыбы в конце июня получат "дозу" упреков от своей второй половинки.