Парад 6 планет: астролог рассказала, что ждет Украину в это время

В этот день можно и нужно планировать максимум дел: получится сделать все максимально быстро и успешно.

В пятницу, 24 июня, ранним утром состоялось одно из самых редких и уникальных астрономических событий — парад 6-ти планет. Примерно с 1.30 до 3.00 утра Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Уран и Нептун выстроились на небе в ровную линию, которую также "дополнила" и Луна. Отметим, что подобное событие в последний раз наблюдалось 18 лет назад.

Астролог Марина Скади (Марина Соколова) отмечает, что этот парад 6 планет – это предвестник больших перемен, ведь с 24 июня Нептун останавливается и готовится перейти в ретроградное движение. Как это повлияет на Украину — читайте далее.

Парад 6 планет 24 июня: что ждет Украину

В ретроградном движении Нептун будет находиться со 2 июля по 4 декабря 2022 года, и в это время будут происходить различные исторические процессы, которые будут создавать новый вектор развития мира. Астролог отмечает, что астрологическое событие 24 июня несет в себе очень сильную энергию, которая имеет разрушающую силу. Эта энергия способна избавить от всего лишнего и начать период обновлений и нового порядка.

Для Украины этот уникальный парад планет открывает отличные перспективы, что помогут нашей стране занять достойное место в мире. Так как активизируется и самая воинствующая планета — Марс, то это значит, что могут активизироваться различные процессы в военной сфере. Для Украины — это оснащение новыми вооружениями, что поможет приблизить победу над рф.

Напомним, астролог Лариса Гресь прогнозирует для Украины сложный период в войне. По ее словам, июль несет накал военных действий, а переговоры могут привести к стагнации конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.