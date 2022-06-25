Астролог рассказал, когда Украина победит в войне с рф

Астролог отмечает, что война закончится подписанием мирного соглашения.

Астропсихолог Валентина Виттрок, которая ранее предупредила украинцев о непростом периоде в жизни нашего государства, рассказала, когда главы Украины и рф могут сесть за стол переговоров, для того чтобы остановить полномасштабную войну и прекратить гибель людей и масштабные разрушения.

Своим прогнозом астролог поделилась в комментарии для издания "Сегодня". Несмотря на то, что в августе 2022 года воинственный Марс будет достаточно активен, для Украины наоборот наступит период, когда интенсивность боевых действий станет меньше, и даже возможно, что война и вовсе закончится.

Когда закончится война в Украине

Валентина Виттрок отмечает, что в конце лета 2022-го года агрессивный Марс будет провоцировать страны не на военные действия, а наоборот на мирное разрешение конфликта, вследствие чего могут возобновиться переговоры между Украиной и рф. Вполне возможно, что они быстро закончатся подписанием мирного договора.

"Скорее всего, это произойдет накануне Дня Независимости Украины" — сказала астролог, добавив, что этот "мир" будет временным, однако он закончит военные действия.

Напомним, известный астролог Влад Росс порадовал прогнозом касательно российско-украинской войны. По его словам, у Украины есть все шансы вернуться ранее оккупированные территории, в частности – районы Донецкой и Луганской области. Также он предсказал, когда умрет российский диктатор владимир путин.