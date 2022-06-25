Три знака Зодиака, которые разбогатеют уже на следующей неделе

В период с 27 июня по 3 июля этим знакам Зодиака будет вести больше всех.

Астрологи, которые ранее назвали везунчиков июля 2022 года, рассказали, какие знаки Зодиака получат свои подарки от Фортуны уже на следующей неделе, с 27 июня по 3 июля. Для этих представителей зодиакального круга конец июня будет очень прибыльным.

Как пишет dailyhoro, счастливчиками стали рожденные под созвездиями Раков, Скорпионов и Водолеев. Согласно астрологическому прогнозу, неделя с 27 июня по 3 июля преподнесет им солидный денежный подарок.

Рак

Несмотря на то, что гороскоп для Раков на сегодня не сильно радует представителей знака своим прогнозом, то перспективы, которые ждут их на следующей неделе стоят того, чтобы немного потерпеть. Звезды отмечают, что Раки сумеют найти неплохой источник дохода там, где изначально даже не подозревали.

Скорпион

Гороскоп для Скорпионов на сегодня прогнозирует им сложный день, однако следующая неделя из щедро вознаградит за терпение. Больших денежных всплесков конечно не предвидится, но на премию от начальства вы точно можете рассчитывать.

Водолей

Судя по гороскопу на сегодня для Водолеев, представители этого знака Зодиака решили пользоваться своей фортуной, начиная с этих выходных. Позитивный настрой и упорная работа на следующей неделе также принесет свои плоды. Все ранее начатые дела будут увенчаны успехом, а новые проекты будут еще интересней и принесут вам больше денег.

Напомним, астрологи предсказали, что июль несет важные переломные события в жизнь многих знаков Зодиака. Некоторым из них очень повезет: успех и удача уже подстерегают у порога.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что астролог предупредила о тяжелом периоде для Украины: полномасштабная война в июле принесет тяжелые испытания.