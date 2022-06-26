Наступит кризисный момент: астролог назвала важную дату в войне в Украине

Астролог отметила, что вскоре начнутся мирные переговоры.

Желание каждого украинца сейчас — это чтобы поскорее закончилась война, а так как конкретные даты называют только астрологи, многие также начинают обращаться к звездам. Астролог Анна Карпеева вслед за свое коллегой Ольгой Медвецкой, которая ранее рассказала об изменениях на фронте в пользу Украины, сообщила, что вскоре нашу страну ждет новая поворотная точка в войне.

Когда закончится война в Украине

Своим прогнозом Анна Карпеева поделилась в эфире программы "Ранок з Україною". Астролог отметила, что в конце июля-начале августа для Украины наступит кризисный момент, однако он не сулит ничего плохого, а наоборот начало мирных переговоров, которые "заморозят конфликт".

"В августе уже будет полгода, как у нас идет война. Полгода — это всегда поворотная точка в любом цикле, которая говорит о том, от чего нам отталкиваться. Начиная с августа — сентября, будут попытки каких-то переговоров", — утверждает Карпеева.

Напомним, астролог Лариса Гресь прогнозирует для Украины сложный период в войне. По ее словам, июль несет накал военных действий, а переговоры могут привести к стагнации конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.