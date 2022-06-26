Молчание - золото, но это не про них: 3 самых болтливых знака Зодиака

Умение держать язык за зубами применяют на деле далеко не все

Люди делятся на две категории – молчунов и болтунов. Из одних слова не вытащишь, другие же готовы разболтать любые свои и чужие секреты.

Они способны заговорить до "потери пульса". Астрологи рассказали, что к этой категории людей относятся те, кто родился под созвездиями Стрельца, Водолея и Льва.

Стрельцы

Согласно гороскопу Стрельцов на сегодня, людям этого знака запрещено давить на окружающих, однако в обычной жизни это их любимое занятие. Они любят перекрикивать, давить своим опытом и знаниями, и им не важно, если они заденут чьи-то чувства. Это приводит к тому, что во время общения от Стрельцов все стараются дистанцироваться.

Водолеи

Переговоры для этих людей — слабое место. Особенно в это воскресенье, согласно сегодняшнему гороскопу Водолеев. Но если уж им приходится участвовать в дискуссиях, они тщательно к ним готовятся. Они высказываются когда необходимо, однако не следят за своими словами и не смотрят, уместны ли их высказывания. Они могут обидеть оппонентов, но сами того не поймут.

Львы

Этим людям стоит быть осторожнее, ведь даже сегодня Львы могут задеть словами чьи-то чувства. Все разговоры они начинают с улыбки, но общение с ними от этого приятнее не становится. Львы авторитетно произносят свою речь, не обращают ни на кого внимания, и даже не дают шанса высказаться другим.

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