Названы три знака Зодиака, для которых июль станет самым успешным месяцем года

В июле повезет Козерогам, Весам и Близнецам

Июль принесет в жизнь некоторых знаков Зодиака изменения на любовном фронте, а кое-кому несказанно будет везти в течение всего месяца. Наиболее благоприятный период ожидает таких представителей зодиакального круга, как Козерогов, Весов и Близнецов.

Как передает "Телеграф", такой прогноз на июль озвучила астролог Василиса Володина. По ее словам, удача и успех будет спутником тех знаков, которые идут к своей цели упорно, невзирая на преграды.

Козерог

Вам покровительствует хозяин 2022 года – Водяной Тигр. Поэтому в июле вы можете воспользоваться благосклонностью фортуны и осуществить все задуманные планы. Вперед!

Весы

Июль – наиболее удачный период года для вас. Так что все задачи, которые перед вами возникнут, будут выполнены. Более того, удача будет сопровождать вас и в делах любовных. Если вы одиноки – сможете встретить свою половинку, если уже в отношениях – то наступит гармония и идиллия.

Близнецы

Середина лета обещает немало удачных дней. Смело проводите время в кругу друзей. А вот от крупных денежных операций звезды советуют пока что отказаться.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог пообещала нескольким знакам Зодиака пополнение кошелька уже в ближайшее время. Узнайте, кому звезды сулят богатство.