Полетят головы: как Новолуние повлияет на ход войны в Украине

Новый лунный месяц готовит стране-агрессору жестокие наказания и испытания.

Многие астрологи отмечают, что с августа 2022 вектор войны изменится для Украины в лучшую сторону, а вот астролог Александра Ивашина считает, что положительные судьбоносные изменения в нашей стране, а также в стране-агрессоре, начнутся уже с конца июня, а точнее с Новолуния, которое наступило 29 июня в 5:52.

Свой обнадеживающий астрологический прогноз Александра опубликовала на своей странице в Фейсбук. Астролог отмечает, что после Новолуния активизируются мощные родовые программы, которые максимально включатся на защиту Украины.

"Это будет колоссальный импульс, причем связанный с военными действиями. Защита и очищение своих территорий и родовых программ, причем масштабное. Это действительно может быть жестко и болезненно, с элементами неожиданности, но судьбоносно и неизбежно" — отмечает Ивашина.

Также Новолуние "зацепит" и россию. Июль для рф — это месяц испытаний, в котором все виновные в агрессии против Украины будут наказаны. Астролог отмечает, что многие россияне жестоко ответят за свою "националистическую великодержавную агрессивную идеологию".

"Светлые Силы уже способны обрушить всю свою мощь на защиту справедливости. И полетят головы, а то и будут "отсекаться", произойдёт уход в мир иной многих виновных в агрессии, причём, не только на поле боя, но и во власти" — спрогнозировала астролог.

Напомним, астролог Лариса Гресь прогнозирует для Украины сложный период в войне. По ее словам, июль несет накал военных действий, а переговоры могут привести к стагнации конфликта.

Ранее "Телеграф" писал, что известный астролог Влад Росс обнадежил прогнозом украинцев. Он уверен, что победа в полномасштабной войне за Украиной, и речь идет о полном возврате оккупированных рф территорий – в том числе ОРДЛО и Крыма.