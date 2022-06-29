Отдых пока только снится: три знака Зодиака, которым не стоит идти в отпуск в июле

Не для всех июль — благоприятное время для отпуска.

Лето, солнце и жаркий июль — прекрасное время для отдыха, однако не для всех знаков Зодиака. Астрологи, которые ранее назвали счастливчиков июля, рассказали, кому из представителей гороскопа не стоит уходить в отпуск посредине лета.

Как пишет dailyhoro, в июле не будет времени на отдых рожденным под созвездиями Весов, Близнецов и Стрельцов. Этим трем знакам Зодиака полезнее в первую очередь для них будет остаться в этот период на работе.

Близнецы

Как сообщает гороскоп Близнецов на сегодня, представители этого знака найдут способ, как приумножить свои доходы, поэтому июль для них будет очень продуктивным. Отпуск не пойдет Близнецам на пользу, ведь так они могут пропустить важные для их профессионального роста и карьеры события.

Весы

Для Весов сейчас главное — это их карьера, как и сообщает гороскоп на сегодня, поэтому представители данного зодиакального созвездия даже несмотря на сильную усталость будут продолжать работать. Если они пойдут на поводу у лени, позже они не смогут качественно влиться в рабочий процесс, из-за чего перспектива карьерного роста будет под вопросом.

Стрельцы

Несмотря на то, что гороскоп на сегодня для Стрельцов говорит, что представителям этого знака пора отдохнуть, в июле 2022 этого лучше не делать. Уйдя сейчас в отпуск вы пропустите множество заманчивых предложений по работе, а сам отдых не принесет вам никакого удовольствия.

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